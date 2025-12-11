Εξιχνιάσθηκαν 27 διαρρήξεις - Η λεία αγγίζει τις 200.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη κλοπών στα Ιωάννινα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- ημεδαποί (2 άνδρες και μία γυναίκα), ενώ ταυτοποιήθηκε επιπλέον ένας ημεδαπός συνεργός τους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία, διακεκριμένες κλοπές και κατά περίπτωση για βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί, έχοντας χαρτογραφήσει περιοχές των Ιωαννίνων, όπου είχαν σημειωθεί διαρρήξεις σπιτιών και αναλύσει τις κινήσεις των δραστών μέσα από προανακριτικό υλικό που είχαν συλλέξει, εντόπισαν προχθές (9-11-2025) το βράδυ σε περιοχή των Ιωαννίνων στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ρυθμιστικές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε προλάβει να αποβιβαστεί ο ένας από τους κατηγορούμενους, τα στοιχεία του οποίου όμως ταυτοποιήθηκαν στη συνέχεια.

Κατά την έρευνα του αυτοκινήτου βρέθηκαν χρυσαφικά αξίας (5.000) ευρώ, που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από σπίτι, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από περιοχές των Ιωαννίνων, όπου μετέβαιναν από άλλες περιοχές της χώρας, όπου διαμένουν.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα, ενώ κατά την παραμονή τους στα Ιωάννινα διέμεναν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχο τους αποτελούσαν σπίτια, τα οποία κατόπτευαν προηγουμένως ώστε να εξασφαλίζουν την απουσία των ενοίκων, στα οποία εισέρχονταν στη συνέχεια παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες, από όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορούμενων σε -26- κλοπές και -1- απόπειρα, ενώ η λεία από αυτές ανέρχεται περίπου στις -200.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.