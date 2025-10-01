Εξιχνιάσθηκαν 2 υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο

Η αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο (2) υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων ημεδαπών γυναικών στο Ηράκλειο, με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις ημεδαπές και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και τη δικαιολογία ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στις οικίες τους και έπρεπε να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου, έπεισε αυτές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του και να συγκεντρώσουν το σύνολο των κοσμημάτων τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια ο 27χρονος με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μεταφέροντας τον 22χρονο ο οποίος είχε το ρόλο εισπράκτορα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα ενώ ο άγνωστος δράστης τις απασχολούσε τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες και σε περιβάλλοντες χώρους που χρησιμοποιούν, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί για την παραλαβή των κοσμημάτων και κατασχέθηκε.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.