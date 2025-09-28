Εξιχνίαση περιπτώσεων ληστείας, διακεκριμένων κλοπών, απατών και κλοπών

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών, ήτοι 6 κλοπές οχημάτων, 4 διαρρήξεις καταστημάτων, 3 κλοπές δρόμου, 4 διαρρήξεις οικιών και 2 κλοπές από οικίες, καθώς και 1 περίπτωση απάτης, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2024 και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος 19 δραστών, οι οποίοι απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ περίπου, κοσμήματα, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτες τραπεζών, με τις οποίες πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές και προσωπικά έγγραφα.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος 7 ατόμων, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 1 ληστείας σε κατάστημα, 2 κλοπών από αυτοκίνητα και 5 κλοπών από καταστήματα. Οι εν λόγω έκνομες ενέργειες έλαβαν χώρα από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η λεία των δραστών περιλαμβάνει χρηματικό ποσό, κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Ακόμη, έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, ταυτοποίησαν τα στοιχεία 6 ατόμων που ενέχονται σε 5 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου 2023, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα συνολικής χρηματικής αξίας 1.250 ευρώ περίπου.

Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 7 ατόμων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, καθώς ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 1 περίπτωσης διακεκριμένης κλοπής από οικία, 4 κλοπών από οικίες και 1 απάτης με το πρόσχημα υποτιθέμενης οφειλής. Τα προαναφερόμενα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2025 και οι δράστες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 123.280 ευρώ και κοσμήματα-τιμαλφή αξίας 97.000 ευρώ.

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, εξιχνίασαν 1 ληστεία, 1 διακεκριμένη κλοπή και 1 κλοπή από κατάστημα, που τελέστηκαν το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2024-Μαΐου 2025, σχηματίζοντας δικογραφίες σε βάρος 3 ατόμων, οι οποίοι απέσπασαν συνολικά χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ, κοσμήματα και κάρτες τραπεζών.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.