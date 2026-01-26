PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας

Εξιχνίαση διαρρήξεων και κλοπών - Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα

εγγραφα
11:28 | 26/01/2026

Διαρρήξεις και κλοπές που τελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές της πόλης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία συνολικά 15 εμπλεκόμενων προσώπων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

 

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διάρρηξη μοτοσικλέτας και μία καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα συγκεκριμένα περιστατικά καταγράφηκαν στις περιοχές Παύλου Μελά και Τούμπας - Τριανδρίας, με τη λεία των δραστών να περιλαμβάνει μετρητά ύψους 3.750 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα- συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.850 ευρώ, ένα ποδήλατο και κάρτες τραπεζών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis