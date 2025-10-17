Εξιχνίαση 21 διαρρήξεων καταστημάτων

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών κι έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση προανακριτικού υλικού, εξιχνίασαν 21 περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων που τελέστηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος ημεδαπός, ο οποίος, πρωινές ώρες σήμερα (16-10-2025), εντοπίστηκε στην περιοχή Χαριλάου και συνελήφθη δυνάμει σχετικού Εντάλματος του 3ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο προαναφερόμενος άντρας, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Ιουνίου 2025, διέρρηξε 21 καταστήματα, και αφαίρεσε, από κάποια εξ’ αυτών, το συνολικό χρηματικό ποσό των 18.240 ευρώ και αντικείμενα χρηματικής αξίας 1.700 ευρώ. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, κατά τη δράση του προκλήθηκαν φθορές αξίας τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.