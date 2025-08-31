Έξι συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας

Συνελήφθησαν, προχθες (29-08-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 6 άτομα, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικοι, για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ένας ανήλικος για διακίνηση και οι άλλοι πέντε για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, προχθες το απόγευμα σε αύλειο χώρο σχολικής μονάδας στη Λάρισα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους πέντε εξ αυτών μαζί και σε κοντινή απόσταση από αυτούς καθόταν σε παγκάκι ένα ακόμη άτομο.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -0,6- γραμμαρίων και -2- αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος κάνναβης και καπνού, συνολικού βάρους -1,8- γραμμαρίων, τα οποία κατείχαν από κοινού τα πέντε άτομα (τέσσερις ανήλικοι και ένα ενήλικας).

Ακολούθως, σε κυτίο λέβητα, σε κοντινή απόσταση, βρέθηκε -1- ζυγαριά ακριβείας, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, στο έκτο άτομο (αυτός που καθόταν σε παγκάκι), βρέθηκαν, σε τσαντάκι μέσης που έφερε, και κατασχέθηκαν -22- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -22,5- γραμμαρίων, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε και -1- κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.