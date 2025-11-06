Έξι Έλληνες στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Με πλούσιο θέαμα, πολλές μάχες στα δύο ταπί, ένταση και συγκινήσεις συνεχίστηκε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW. Στην 5η ημέρα των αγώνων διεξήχθησαν στο κλειστό «Γ. Γαλανόπουλος» στο Λουτράκι τα προκριματικά για τις ηλικίες κάτω των 15 και κάτω των 17 ετών, που θα συνεχιστούν σήμερα (6/11), για να ακολουθήσουν οι ημιτελικοί των κατηγοριών.

Η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις αθλητές στα ημιτελικά U15 και από δύο αθλήτριες στα ημιτελικά U17.

Διαβάστε επίσης

Στα ημιτελικά των κάτω των 15 ετών ο Αντώνης Ντόλιας στα -57 κιλά θα αντιμετωπίσει τον Σάβελι Μαλινκόφσκι από το Καζακστάν, ο Ιωάννης Αυγερίδης στα -66 κιλά τον Αρτιόμ Σαακιάν από το Καζακστάν, ενώ στα -71 κιλά θα διεξαχθεί ελληνικός «εμφύλιος» ανάμεσα Σταύρο Παπουτσή, που ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιταλού Βιντσέντζο Μίκολι και του Νικόλαου Βαγιώτη. Στα 84 κιλά ο Αλέξανδρος Γιώργος Περακάκης θα αναμετρηθεί με τον ανεξάρτητο αθλητή Έγκορ Ζβιάγκιντσεφ.

Τις δικές του μάχες έδωσαν στην κατηγορία U15 οι Νικόλαος Χρήστος Παρασχάκης (-53κ.), Κωνσταντίνος Κυργιαλάνης (-57κ.), Λουκάς Αθάνατος (-66κ.), Αθανάσιος Σταρίδας (-77κ.).

Στα ημιτελικά U15 των γυναικών η Δαρεία Βαδεβούλη θα αντιμετωπίσει την ανεξάρτητη αθλήτρια Βαλέρια Μανάχοβα, ενώ στα προκριματικά αγωνίστηκαν οι Αγγελίνα Τσελεκίδη (-53κ.), Χριστίνα Ντούμα (-57κ.).

Στα ημιτελικά των κάτω των 17 ετών η Ελένη Τόλια θα κοντραριστεί με την Αμίνα Σαφερμπέκοβα και η Λαμπρινή Χριστίνα Περγελή την ανεξάρτητη αθλήτρια Ξένια Φεντόσεβα .

Στα προκριματικά U17 συμμετείχαν ο Λάζαρος Λιανός (-57κ.), Παναγιώτης Κούσογλου (-62κ.), Μιχαήλ Δασκαλάκης (-62κ.), Στέργιος Καράσης (-66κ.), Νικόλαος Γκρισιουκίδης (-66κ.), Ρενάτο Λάμι (-66κ.), Κωνσταντίνος Κάτσικας (-71κ.), Παναγιώτης Πιτακούδης (-77κ.), Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος (-93κ.)