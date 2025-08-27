Έξι Βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκήη επανίδρυσης Αστυνομικής Υπηρεσίας

Η οδική ασφάλεια στη Βοιωτία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η κατάργηση του Τμήματος Τροχαίας Θηβών έχει αφήσει σοβαρά κενά στην αστυνόμευση της περιοχής. Η απόφαση αυτή, που συνδυάστηκε με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Βαγίων και την υποβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Αράχωβας σε Αστυνομικό Σταθμό, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, σε μια περιοχή με υψηλή κυκλοφοριακή και τουριστική κίνηση.

Η απουσία Τμήματος Τροχαίας Θηβών υπερφορτώνει τόσο την Τροχαία Λιβαδειάς όσο και το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πολλαπλές του υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, με σοβαρές και συχνά θανατηφόρες συνέπειες.

Για τον λόγο αυτό, με Ερώτηση που κατέθεσα σήμερα στη Βουλή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με τη συνυπογραφή των ανεξάρτητων βουλευτών, μελών του Κινήματος Δημοκρατίας απαιτούμε:

Άμεση επανίδρυση του Τμήματος Τροχαίας Θηβών με επαρκή στελέχωση και μέσα και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της Τροχαίας Λιβαδειάς ως μεταβατικό στάδιο.

Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στη Βοιωτία, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του Αστυνομικού Σταθμού Αράχωβας, λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης.

Πηγή: tvstar.gr