Εξετάσεις Αρχιφυλάκων: Νέο Τμήμα προετοιμασίας από τα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό Αρχιφυλάκων

Πρόκειται για «Εξετάσεις για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου)

200 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1/11/25 – 3/11/25

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την προαγωγή στον βαθμό αρχιφύλακα

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες,υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανικη θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από

τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ή iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους/στις οποίους/ες απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών

καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, στην Αθήνα και την Βέροια τον Νοέμβριο κάθε χρονιάς.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

