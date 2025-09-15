Εξερράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο μπροστά στο στόμα του - ΦΩΤΟ

Συγκλονίζει το ατύχημα που είχε ένας ατμιστής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν πριν λίγες μέρες όταν το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κρατούσε ένας άντρας εξερράγη μπροστά στο στόμα του.

Διαβάστε επίσης

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο οδοντίατρος Μανώλης Αγγελάκης ήταν τα δύο του δόντια έσπασαν, τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του.

Μάλιστα όπως περιέγραψε ο άντρας στον γιατρό «αυτό ήταν αποτέλεσμα τις ανάκρουσης του τσιγάρου το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά» ενώ «από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του οδοντίατρου

Την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε την βοήθεια μου ένας φίλος -ασθενής μου

Ο φίλος μου είχε ένα ατύχημα,έσκασε

Ηλεκτρονικό τσιγάρο την στιγμή που το είχε μπροστά στο στόμα του

Το αποτέλεσμα το βλέπετε,τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του

Όπως μου περιέγραψε αυτό ήταν αποτέλεσμα τις ανάκρουσης του τσιγάρου το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά

Από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν

Άρα εκτός τις συνέπειες του καπνίσματος υπάρχουν και αυτά

Και όποιος καπνίζει κάτι τέτοιο κινδυνεύουν και οι γύρω του

Καλημέρα ￼