Εξειδικευμένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε αστυνομικούς

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αρκαδίας

Κατόπιν αιτήματος του Σωματείου μας, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Τρίπολης εξειδικευμένη εκπαίδευση 25 συναδέλφων σχετικά με τη παροχή Πρώτων Βοηθειών σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις αλλά και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED).

Η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Τρίπολης και συγκεκριμένα στους εκπαιδευτές Μπανάκο Παύλο, Σωτηρόπουλο Αποστόλη, Σωτηροπούλου Νάγια, Παναγόπουλο Θοδωρή και Δελφάκη Γιάννη, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Σωματείου μας για παροχή επιμορφωτικού σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις, πραγματοποίησαν με επιτυχία και επαγγελματισμό την εκπαίδευση.

Ο βασικός στόχος του εν λόγω επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι αστυνομικοί, που φτάνουν πρώτοι στον τόπο μιας έκτακτης ανάγκης, τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να επέμβουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, μέχρι την έλευση των Διασωστών του ΕΚΑΒ.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας θα συνεχίσουμε να προωθούμε δράσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική επάρκεια των συναδέλφων. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης παροχής Πρώτων Βοηθειών συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια τόσο των συναδέλφων όσο και των πολιτών και για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια σε συναδέλφους από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Τρίπολης.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Ο Γενικός Γραμματέας Τσιλίκας Στυλιανός