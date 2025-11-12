Εξέγερση σε δομή με αλλοδαπούς- Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής, έπειτα από αναφορές για ένταση και προσπάθεια απόδρασης φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θεόδωρου Αλατσίδη στα κοινωνικά δίκτυα, φέρεται να σημειώθηκε επεισόδιο εντός της δομής, κατά το οποίο ορισμένοι μετανάστες προκάλεσαν φθορές στην περίφραξη.

Η αιτία ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ή μη ικανοποίηση αιτημάτων ασύλου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να εντοπίσουν τους απομακρυνθέντες.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για απόδραση κάποιων κρατουμένων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν και πόσοι βρέθηκαν εκτός δομής.

Η κατάσταση πάντως αυτή την ώρα ομαλοποιήθηκε και η ηρεμία έχει αποκατασταθεί εντός της δομή

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Αλατσίδη:

“Εξεγερση στην Δομή μεταναστων στο Κλειδί στον Δήμο Σιντικης

Με πληροφορίες που δόθηκαν έχει γίνει χαμός στην δομή με τους μετανάστες να έχουν κόψει την περίφραξη και εχουν φύγει με αστυνομικές δυνάμεις να κατα

Φθάνουν στην δομή για την περισυλλογή τους

Εάν εντοπίσετε κάποιους στα κοντινά χωριά από την δομή να καλέσετε την αστυνομια

Προσοχή στα χωριά Νέου πετριτσιου

Προμαχωνα και Αγγιστρου”

