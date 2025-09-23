Εξασφάλιση δαπάνης, ύψους 290.000 ευρώ για την αναβάθμιση κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας χαιρετίζει την επίσκεψη του κλιμακίου για τον έλεγχο του κτιρίου που θα στεγάσει την νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων στη Νέα Κίο μετά την εξασφάλιση δημόσιας δαπάνης, ύψους 290.000 ευρώ, για την αποκατάσταση – αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου και εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟ Ιωάννη όσο και προς τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. ΜΑΛΤΕΖΟ Ιωάννη. Οι ενέργειες της Ένωσης μας, σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία που επιτύχαμε με τους Κυβερνητικούς Φορείς, τους Βουλευτές του Νομού μας και την τοπική αυτοδιοίκηση απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα για τους συναδέλφους μας, την τοπική κοινωνία και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Αναμένουμε το τελικό βήμα, ώστε η νέα αυτή Υπηρεσία να χαρακτηρισθεί επισήμως ως νεοϊδρυθείσα και να δοθεί η δυνατότητα να στελεχωθεί με συναδέλφους που επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Αργολίδα από Υπηρεσίες όλης της Χώρας . Η Ένωση μας, θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους και να αγωνίζεται για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, προς όφελος της κοινωνίας που υπηρετούμε.