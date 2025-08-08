Εξαρθρώθηκε σπείρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, εξαρθρώθηκε σπείρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες, σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε προχθες 6 Αυγούστου 2025, αστυνομική επιχείρηση της παραπάνω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη της εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 22, 37 και 43 ετών.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη 33χρονου ημεδαπού συγκατηγορούμενού τους, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και μια 22χρονη ημεδαπή συνεργός τους.

Ως προς την μεθοδολογία που ακολουθούσε η εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι από αρχές της θερινής περιόδου, με διαφορετική σύνθεση και ρόλους, ανά περίπτωση, «εντόπιζε» οικίες σε απομακρυσμένους οικισμούς και τόπους παραθερισμού στο νησί και αφού βεβαιώνονταν ότι οι διαμένοντες απουσίαζαν στη συνέχεια είτε προέβαιναν σε διάρρηξη αυτών είτε εισέρχονταν από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, αφαιρώντας κυρίως τιμαλφή και χρήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για την τέλεση των παράνομων πράξεων μετέβαιναν με «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσαν για βραχύ χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, η εγκληματική τους δράση έχει ταυτοποιηθεί σε -15- περιπτώσεις κλοπής από οικίες, οι περισσότερες από τις οποίες σε περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη λεία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις -120.000- ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πληθώρα χρυσαφικών, το χρηματικό ποσό των -12.100- ευρώ και άλλα αντικείμενα.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας επιπλέον κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν κατά παράνομη δράση τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και άλλες παρόμοιες πράξεις.