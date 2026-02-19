Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από τους "Αδιάφθορους"

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά πέντε μέλη, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -20- άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα δύο έγκλειστα σε Κατάστημα Κράτησης).

Παράλληλα, σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών και μίας ιδιώτιδας για -κατά περίπτωση- τοκογλυφία, απάτη, συνέργεια σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για συμμετοχή δύο αστυνομικών που υπηρετούν στη Ρόδο σε διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν ανέκυψε εμπλοκή των ανωτέρω αστυνομικών.

Ειδικότερα, έπειτα από εμπεριστατωμένη και πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, καθώς και διαρκή δράση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Αρχηγικό μέλος, ήταν 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των μελών.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης του:

εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αττική,

οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο,

έδινε εντολές σε έτερα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων,

παραλάμβανε και ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο, τις αποθήκευε, τις διαμοίραζε σε επιμέρους ποσότητες και τις διένειμε στους διακινητές,

επικοινωνούσε με 32χρονη και 24χρονη πριν και μετά τα επίμαχα δρομολόγια σχετικά με την παραλαβή ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια την παράδοσή τους στον ίδιο.

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν στην –κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικά, αποκαλούσαν τα ναρκωτικά, «Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί», «Καφές» «Γουρουνάκια», «κουβάς», «πλαστικό Νερό», «Αφρός», «Χρώμα μήλο» ενώ όσον αφορά την ποσότητα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «Ψωμί/Ψωμιά», «Λίτρο /μισό λίτρο» και «σάπο» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»).

Ωστόσο, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά, όταν τον Μάιο και Ιούνιο του 2025 συνελήφθησαν η 32χρονη και η 24χρονη, οι οποίες είχαν επωμιστεί τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τον Πειραιά στη Ρόδο. Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως το αρχηγικό μέλος με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάποια από τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το ότι είχαν καθαρό ποινικό παρελθόν, κινούνταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 32χρονης, στο πρόσωπο της οποίας το αρχηγικό μέλος έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία της στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πράγμα που φέρεται να ασκούσε επί έξι έτη χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές. Η εν λόγω, κατά τη σύλληψή της στις 13 Μαΐου 2025 από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, κατείχε πάνω από -2- κιλά κοκαΐνης.

Από τη συνολική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των -700.000- ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-327.395- ευρώ,

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -1.608,34- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -27,23- γραμμαρίων,

-4- ζυγαριές ακριβείας,

κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποβλήθηκε καταγγελία από επιχειρηματία σε βάρος των δύο αστυνομικών για υπόθεση τοκογλυφίας και απάτης, μέσω της παρακράτησης ποσοστών μετά από ρευστοποίηση επιταγών. Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, πραγματοποιήθηκε οικονομική έρευνα στους αστυνομικούς, στη σύζυγο ενός εξ αυτών και σε εταιρεία. Επιπλέον, για έναν από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ακόμη μία πράξη τοκογλυφίας σε βάρος ιδιώτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.