Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ενέχεται σε διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που ενέχεται σε διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς ηλικίας 28, 17, 15 και 15 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω, το χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου 2024 έως τέλη Ιουλίου 2024, προέβησαν συνολικά σε έντεκα (11) διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων και (1) κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Αφαιρέθηκαν συνολικά (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές και εργαλεία, προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.083 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.