Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εγκληματική οργάνωση - 6 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 9-10-2025 και μεσημβρινές ώρες της 10-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας 6 ημεδαποί ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, εκ των οποίων ανήλικος 16 ετών ετών, ως μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος της οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε καταστήματα και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να διαρρήξουν Ιερό Ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν -2- ασύρματοι.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.