Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστρικών κλοπών, διακεκριμένων κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με τη συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστρικών κλοπών, διακεκριμένων κλοπών και εμπορίας ανθρώπων.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα(03-12-2025)το πρωί, στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά –17- άτομα, εκ των οποίων –8- ανήλικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ συνελήφθησαν οι -9- κατηγορούμενοι (-6- άνδρες και -3- γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων (με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις 13-07-2024 έως και την 01-12-2025, στην Πάτρα, ενέχονται σε -72- περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε οικίες, σε καταστήματα και σε οχήματα, καθώς και κλοπές μοτοσικλετών.

Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν συστηματικά ανήλικους ηλικίας από 10 έως 15 ετών, ως φυσικούς αυτουργούς των αξιόποινων πράξεων, εκμεταλλευόμενοι το μειωμένο καταλογισμό και την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των τελευταίων.

Οι κατηγορούμενοι, έχοντας απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για συναφή αδικήματα, εξασφάλιζαν μέσω των αξιόποινων πράξεών τους παράνομο περιουσιακό όφελος και έθεταν τους ανήλικους σε κίνδυνο, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την παιδική τους ηλικία.

Οι ανήλικοι θύματα εμπορίας ανθρώπων εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων η εξεύρεση κατάλληλων δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί η εμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλες εγκληματικές πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.