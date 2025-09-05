Εξάρχεια: Νέα επιτυχία της Ομάδας ΔΡΑΣΗ

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, τις πρωινές ώρες της 24-8-2025 στην περιοχή των Εξαρχείων, 40χρονος αλλοδαπός που διέρρηξε 4 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων για απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της 24-8-2025, ο 40χρονος έθραυσε διαδοχικά 4 παράθυρα σταθμευμένων οχημάτων με σκοπό την κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό τους.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.