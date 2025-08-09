Εξαιρετική έκπτωση για ένστολους που θέλουν να μάθουν κινέζικα

To Easy Chinese προσφέρει από το 2015 τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας σε μαθητές όλων των ηλικιών, τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Με υπερηφάνεια έχει προετοιμάσει επιτυχώς μαθητές για την πιστοποίηση της κινέζικης γλώσσας, επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας 100%!

To Easy Chinese παρέχει μαθήματα μέσω της δικής του εξειδικευμένης πλατφόρμας και προσφέρει στους μαθητές του μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία εκμάθησης, συνδυάζοντας σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.

Η πλατφόρμα καλύπτει τις ανάγκες μαθητών κάθε επιπέδου και προσαρμόζεται στην ατομική τους πρόοδο. Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα, την ευκολία και την αμεσότητα, κάνοντάς την ιδανική τόσο για διαδικτυακά μαθήματα όσο και για παραδοσιακά μαθήματα δια ζώσης.

Τι προσφέρει το e-class Easy Chinese;

Κάθε διαδικτυακή τάξη στην πλατφόρμα του Easy Chinese είναι οργανωμένη σε ενότητες, προσφέροντας στους μαθητές μια δομημένη και εύκολη στην παρακολούθηση εμπειρία μάθησης.

Η ύλη του κάθε μαθήματος είναι πλήρως αναρτημένη στην πλατφόρμα, επιτρέποντας στους μαθητές να έχουν πάντα πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό.

Οι κηδεμόνες μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο του μαθητή και να ενημερώνονται για τις επιδόσεις και τις δραστηριότητες του παιδιού τους, εξασφαλίζοντας έτσι μια πλήρη εικόνα της εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή.

Χρησιμοποιεί διαδραστικά εργαλεία και μεθόδους για μια πιο αποδοτική και ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τους καθηγητές μέσω της πλατφόρμας, είτε για να ζητήσουν διευκρινίσεις, είτε για να λάβουν βοήθεια σε ασκήσεις και απορίες.

Έκπτωση για τους ένστολους

Η Πλατφόρμα σύγχρονης & Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Easy Chinese προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τους ένστολους. Συγκεκριμένα:

Έκπτωση 20% στα ατομικά μαθήματα.

στα ατομικά μαθήματα. Έκπτωση από 40% στα ομαδικά, αναλόγως τα άτομα.

στα ομαδικά, αναλόγως τα άτομα. Έκπτωση 30% στα μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης και βιντεομαθήματα.

Γιατί να μάθει κανείς κινέζικα;

Η κινεζική γλώσσα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παγκοσμίως, με εκατομμύρια ομιλητές σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα αποτελεί παγκόσμια οικονομική δύναμη, με ραγδαία ανάπτυξη σε τομείς όπως ο τουρισμός, τα κτηματομεσιτικά, η ναυτιλία, η τεχνολογία και το διεθνές εμπόριο.

Η γνώση της κινεζικής γλώσσας μπορεί να γίνει ένα ισχυρό ατού στο βιογραφικό σου, ανοίγοντας πόρτες για διεθνείς ευκαιρίες καριέρας.

Επιπλέον, η εκμάθηση της κινεζικής σου προσφέρει τη δυνατότητα να σπουδάσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, τα οποία κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως και φημίζονται για την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου για την εκμάθηση κινεζικών θα αποκτήσεις πολλές σφαιρικές και ειδικές γνώσεις. Επιπλέον, θα κατανοήσεις καλύτερα έναν από τους σημαντικότερους λαούς της αρχαίας και σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας.

Αν θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της ομάδας, επικοινώνησε για να προγραμματίσεις ένα ραντεβού. Κατά τη συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη γλώσσα, τις εξετάσεις πιστοποίησης, το πρόγραμμα διδασκαλίας, καθώς και να λύσεις οποιαδήποτε απορία έχεις.

Σε περιμένουμε να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το μοναδικό ταξίδι στη γνώση!

