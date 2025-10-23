Εξαιρετική δουλειά από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, τις απογευματινές ώρες της 18-10-2025 στον Άγιο Παντελεήμονα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, -2- ημεδαποί, ηλικίας 24 και 23 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-10-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα για έλεγχο σε όχημα που επέβαιναν οι -2- κατηγορούμενοι στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τον έλεγχο των δύο νεαρών βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των -205- ευρώ και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Σε έλεγχο των οικιών τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-6- κιλά και -293- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των -2.035- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι -2- κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για το ίδιο αδίκημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.