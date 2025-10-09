Εξαήμερη εκδρομή της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στις Δαλματικές Ακτές.

Τo εξαήμερο 30 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου, η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποίησε εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές.

Την πρώτη ημέρα αφού διασχίσαμε την Αλβανία, φθάσαμε στην πόλη Μπούντβα του Μαυροβουνίου όπου είχαμε την πρώτη γνωριμία.

Την επομένη το πρωί επισκεφθήκαμε την παλιά πόλη και το φρούριο Σιταντέλ, ενώ στην συνέχεια πήραμε το δρόμο για το φημισμένο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην περιτριγυρισμένη από τείχη παλιά πόλη με τα ανάκτορα, του Σπόνζα του 16ου αιώνα, το παλάτι των Ρέκτορς, τον καθεδρικό ναό και στην εκκλησία του προστάτη της πόλης του Αγίου Βλασίου, το Φραγκισκανό μοναστήρι και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης.

Την τέταρτη ημέρα ακολουθήσαμε τις πανέμορφες δαντελωτές ακτές μέχρι την πόλη Σπλίτ, όπου επισκεφθήκαμε το παλάτι του Διοκλητιανού, την περιτειχισμένη παλιά πόλη και την ονομαστή Ρίβα (προκυμαία) λιμάνι του Σπλίτ.

Την επομένη ξεκινήσαμε για τα Τίρανα την πρωτεύουσα της Αλβανίας, αφού πρώτα κάναμε ενδιάμεση στάση για ξενάγηση στο πανέμορφο Κότορ με τις πολλές εκκλησίες και το φρούριο του Αγίου Ιωάννου.

Την τελευταία ημέρα αφού περιηγηθήκαμε στο κέντρο των Τιράνων και προσκυνήσαμε στον νέο Ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως, πήραμε το δρόμο της επιστροφής με τελευταίο σταθμό το Πόγραδετς και την υπέροχη λίμνη της Οχρίδας.

Η διάθεση και το χαμόγελο των εκδρομέων αποδεικνύει την επίτευξη του σκοπού αυτής της εκδρομής, που ήταν η χαλάρωση, η ψυχική τόνωση και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκδρομείς για την συμμετοχή τους και την άψογη συνεργασία και τους υποσχόμαστε σύντομα νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

‘Servo per amikeco’

‘Υπηρετώ δια της φιλίας’