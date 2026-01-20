Εξαφάνιση δύο 15χρονων

Στις 10/1/2026, στις 20.00 η ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Radwan (ον) Naser (επ) και ο Οmar (ον) Νaser

15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Ο Radwan (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

Ο Omar (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.60 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα και κίτρινο φούτερ και μαύρο μπουφάν

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple