Εξαφάνιση 60χρονου άνδρα

Στις 18/092025, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής, ο Φάρρος Αριστοτέλης, 60 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φάρρου Αριστοτέλη και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φάρρος Αριστοτέλης έχει ύψος 1.80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.