Εξαφάνιση 33χρονου στην Κρήτη – Εκδόθηκε silver alert

Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94μ και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.