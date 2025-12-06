Εξαφάνιση 33χρονου

Στις 30/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Νέα Πέραμο Αττικής, ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός, 33 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος και έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια..

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –