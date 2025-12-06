Εξαφάνιση 16χρονης

Στις 03/12/2025 και ώρα 07:00 πμ, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ιλίου, στην Αθήνα, η Χέλεν (ον.) Γκεμπρεγουέϊμπι (επ.), ηλικίας 16 ετών, αφρικανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης ,καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Χέλεν Γκεμπρεγουέϊμπι έχει ύψος 1,65 μ, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη αλλά είναι αδύνατη, έχει άφρο μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φόρμες σκούρου χρώματος και μπεζ μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.