Εξαφάνιση 14χρονου

Στις 30/01/2026 στις 18:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων o (επ.) ABDULAHI ABDIFITAH(ον) 14 ετών, σομαλικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο ABDULAHI (επ) ABDIFITAH(ον) έχει ύψος 1.70 μ. , έχει βάρος 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα ,μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple