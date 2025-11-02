Εξαφάνιση 13χρονου

Στις 26/10/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Καλαβρύτων, ο Αχμέντ-Ahmed (ον.) Αμέν-Amen ( επ.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 01/11/2025 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον.) Αμέν (επ.) έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.