Eurovision: Η απάντηση της Μαρίνας Σάττι για το χασμουρητό κατά την συνέντευξη της Ισραηλινής εκπροσώπου

Την δική της απάντηση μέσα από μια ανάρτησή της στο instagram έδωσε η Μαρίνα Σάττι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπο της Ισραηλινής, Εντέν Γκολάν στη Εurovision.

Όπως δήλωσε «δεν είχε σκοπό να προσβάλλει κανέναν με τη συμπεριφορά της» και πως δεν γνώριζε πως το θέμα είχε πάρει τόσες μεγάλες διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σάττι δήλωσε:

«Γεια σας. Σχετικά με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει σήμερα, καταρχάς δεν γνώριζα ότι έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, γιατί όλη μέρα ήμασταν στην αρένα και είχα κλειστό το κινητό. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν είχα την πρόθεση να προσβάλλω κανέναν. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, και εγώ, αλλά και ολόκληρη η ελληνική αποστολή, έχει φέρει μόνο θετική ενέργεια στην κοινότητα και χαρά, όπου και αν πηγαίναμε».

Στη συνέχεια, είπε: «Είμαστε εδώ για τη μουσική και έχουμε φτάσει στον τελικό μας στόχο. Αύριο είμαστε στον τελικό. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη διαδρομή, τη στήριξη και την αγάπη μέχρι σήμερα».

