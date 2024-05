Eurovision 2024: Υπέροχη η Μαρίνα Σάττι στον ημιτελικό [ΒΙΝΤΕΟ]

Η Μαρίνα Σάττι τραγούδησε στη σκηνή της Malmö Arena για την Eurovision 2024 και κυριολεκτικά ξεσήκωσε το κοινό με το «Ζάρι».

Η ελληνική συμμετοχή εμφανίστηκε στη 3η θέση μετά τις Μάλτα και Αλβανία και ήταν εκθαμβωτική

Δείτε βίντεο από τα social media με την εμφάνιση της ελληνικής αποστολής:

GREECE SERVED THE BEST MEDITERRANEAN BOP OF THEIR HISTORY OF EUROVISION. #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/cLi2PhJhiH

— David;⚡⁷ | 🇺🇦🇦🇹🇸🇪🇬🇷🇪🇦 (@GAGAXBTS) May 9, 2024