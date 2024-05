Eurovision 2024: Απόψε ο τελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

Η ημέρα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2024 έφτασε. Μετά από τις δύο ημιτελικές φάσεις, απόψε στις 22:00 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση της ΕΡΤ1 και τη ραδιοφωνική συχνότητα του Δεύτερου Προγράμματος, θα μάθουμε ποιο τραγούδι θα κατακτήσει το πρώτο βραβείο του 68ου ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.



Ζωντανά από το Μάλμε της Σουηδίας και την Malmö Arena θεατές και τηλεθεατές θα απολαύσουν μία συναρπαστική βραδιά με πολλούς καλεσμένους και πολλά acts. Κεντρικές παρουσιάστριες του τελικού, όπως και των δύο ημιτελικών θα είναι η Malin Åkerman και η Petra Mede.



Όπως ανακοίνωσαν οι συντελεστές του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η Charlotte Perrelli, η Carola και η Conchita Wurst πρόκειται να εμφανιστούν στη σκηνή της αρένας του Μάλμε για να αποδώσουν φόρο τιμής στους ABBA. Άλλωστε φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι ABBA κέρδισαν τον διαγωνισμό με το «Waterloo».



Εκτός από το αφιέρωμα για τους ABBA στη σκηνή θα εμφανιστεί και η περυσινή νικήτρια του διαγωνισμού Loreen.



Το πρώτο βραβείο της Eurovision διεκδικούν απόψε 26 συμμετοχές! Ανάμεσα σε αυτές είναι η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το «ZARI» που θα εμφανιστεί 12η και η Κύπρος με το τραγούδι «Liar» που ερμηνεύει η Silia Kapsis και θα εμφανιστεί 20η.



Με τη σειρά που θα εμφανιστούν, οι 26 συμμετοχές του φετινού τελικού είναι: Σουηδία, Ουκρανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ιταλία, Σερβία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Αρμενία, Κύπρος, Ελβετία, Σλοβενία, Κροατία, Γεωργία, Γαλλία, Αυστρία



Τα αποτελέσματα του τελικού θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών. Δικαίωμα ψήφου στον σημερινό τελικό έχουν όλες οι διαγωνιζόμενες χώρες αλλά και όσες χώρες του πλανήτη θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Οι ψήφοι αυτών θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν τη βαθμολογία μιας «έξτρα χώρας» η οποία λέγεται «Rest of the world».



Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού (Eurovision app). Οι κριτικές επιτροπές των 37 χωρών έχουν ήδη ψηφίσει από τη χθεσινή γενική πρόβα. Φυσικά όμως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων και των δύο πλευρών θα γίνουν απόψε, στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς.



Η ψηφοφορία των θεατών θα αρχίσει λίγο πριν από την παρουσίαση του πρώτου τραγουδιού. Οι τηλεθεατές στο σπίτι θα μπορούν να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των χωρών, αντί να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των συμμετοχών.



Επιπλέον, οι φίλοι του Διαγωνισμού στις μη συμμετέχουσες χώρες (Rest of The World) έχουν πλέον, σχεδόν 24 ώρες για να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, πριν από την έναρξη του τελικού.



Τον Τελικό της 68ης Eurovision θα σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Έλενα Παπαρίζου.