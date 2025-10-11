European Cup: Έκανε το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός, ψάχνει την υπέρβαση η Δράμα

Με το «ένα πόδι» στην επόμενη φάση του European Cup ανδρών βρίσκεται η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλεθκοι» νίκησαν 34-28 την ιταλική Άλμπατρο Σιρακούζα στο κλειστό της Ηλιούπολης στο πρώτο ματς του 2ου γύρου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε 48 ώρες (13/10, 19:30) στο ίδιο γήπεδο. Στο ημίχρονο οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν μπροστά στο σκορ με 17-14.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σκαραμέλι 8, Τζιμπούλας 3, Παπάζογλου 5, Κανέτε 1, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 4, Πέσο 1, Σούρτζιελ 3, Ντα Σίλβα Μπάρος 5, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1

Την υπέρβαση θα χρειαστεί η ομάδα χάντμπολ ανδρών της Δράμας 1986 για να συνεχίσει την πορεία της στο European Cup. Το συγκρότημα του Σάκη Βαλαβάνη ηττήθηκε 32-27 από τη Λόβτσεν Τσέτινιε στο Μαυροβούνιο και πλέον θα χρειαστεί να υπερκαλύψει τη διαφορά των πέντε γκολ στη ρεβάνς που θα γίνει το επόμενο Σάββατο (18/10, 18:00) στο «Δημήτρης Κραχτίδης». Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 18-14 ενώ τα γκολ της ελληνικής ομάδας σημείωσαν οι: Χαϊτίδης (7), Αδάμ Παπαδόπουλος (6), Μανωλούδης (3) Κοτσιώνης (4), Κρητικός (2), Λασχάκου (2) Τσαμεσίδης (3)

Για την Τσετίνιε 11 γκολ πέτυχε ο Περούνιτσιτς και 5 ο Στάνκοβιτς