Euro 2024: Συναγερμός στο Αμβούργο -Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απειλούσε με αξίνα και μολότοφ

Συναγερμός σήμανε στο Αμβούργο καθώς η γερμανική αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα που φέρεται να τους απειλούσε με αξίνα και μολότοφ (σύμφωνα με την Bild), λίγη ώρα πριν το παιχνίδι ανάμεσα στην Πολωνία και την Ολλανδία για το Euro 2024.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργο, ο άνδρας χρειάστηκε να δεχτεί ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Σεντ Πάουλι, η οποία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήταν γεμάτη από χιλιάδες οπαδούς ενόψει του αγώνα της Πολωνίας με την Ολλανδία

⚡#BREAKING GERMANY: The Police shoot axe-wielding man in Hamburg.

Police have neutralised a suspect with an axe near a fan complex at the famous Reeperbahn in Hamburg, Germany. pic.twitter.com/o1NOvDUrqj

— The Outpost (@outpostosint) June 16, 2024