Ετήσια Χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά ψυχαγωγίας και διασκέδασης στην ετήσια χοροεσπερίδα της που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «ΑΡΙΩΝ PALACE», στο 9ο χιλ. Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από το καλλιτεχνικό σχήμα του Θοδωρή Φέρρη

Ώρα προσέλευσης: 23:00΄

Έναρξη προγράμματος: 23:30΄

Τιμή πρόσκλησης 45,00 ευρώ / άτομο ( μία φιάλη ανά τέσσερα -4- άτομα)

Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνεται καθημερινά από το γραφείο της Ένωσης (Λεωφόρος Αθηνών 188 4ος όροφος ) ώρες 09:00’-14:30’ καθώς και στα τηλέφωνα κρατήσεων.

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία