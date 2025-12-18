Ετήσια Γενική Συνέλευση Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, αποφάσισε τον προγραμματισμό της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε τον προσδιορισμό των Συνελεύσεων όπως αναγράφονται παρακάτω:

Γενική Συνέλευση την 14-12-2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στην «Αίθουσα Γεώργιος Λυγγερίδης» της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (Χίου 8, Καισαριανή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 17-12-2025 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, ορίζεται εκ νέου ως τελευταία ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού

Αναπροσαρμογή συνδρομής για την αγορά παιδικού σταθμού.

Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά στο email [email protected] υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής μέσω gov, με το κάτωθι κείμενο: «Τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή και σωστά. Επιθυμώ να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση Ε.ΑΣ.Υ.Α. έτους 2025 εξ αποστάσεως και θα λάβω ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την παρακολούθηση και τις ψηφοφορίες στο ακόλουθο email _____ (συμπληρώνεται το email ενός εκάστου).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόντες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας η οποία αποτελεί το κυρίαρχο συνδικαλιστικό όργανο, διότι πρέπει με την παρουσία κάθε συναδέλφου, την σκέψη του, τις προτάσεις του αλλά και την κριτική του, να προκύψουν οι νέοι μας στόχοι.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος