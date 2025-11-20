Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση για τους Πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που τελέσθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Στην τελετή παρέστησαν, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), οι Πρόεδροι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ (ΣΑ/ΣΝΔ) και του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥΝ (ΣΑ/ΣΜΥΝ), εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχαιότερος επιζών Β’ ΠΠ Βασίλειος Μαγκασιάνος, καθώς και συγγενείς πεσόντων.

