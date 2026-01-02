Εθνική Οδός χωρίς όρια ταχύτητας -Πού θα δημιουργηθεί και γιατί

Το νέο νομοσχέδιο θα επέτρεπε σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητόδρομων να λειτουργούν χωρίς αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα, εφόσον πληρούνται αυστηρά κριτήρια ασφάλειας.

Ο πολιτειακός βουλευτής της Αριζόνα Nick Kupper, υποστηρίζει ότι τα όρια ταχύτητας συχνά σχεδιάζονται γύρω από τους λιγότερο ικανούς οδηγούς, όχι τους ασφαλέστερους δρόμους ή τους πιο προσεκτικούς οδηγούς. Σε ανοιχτά τμήματα της ερήμου με καθαρή ορατότητα και ελάχιστη κυκλοφορία, λέει, αυτά τα όρια μπορεί να μην έχουν πλέον νόημα.﻿

Η πρόταση, γνωστή ως Νόμος για την εύλογη και συνετή οδήγηση σε διαπολιτειακό επίπεδο, θα έδινε στο Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα την εξουσία να δημιουργήσει «ζώνες ταχύτητας χωρίς περιορισμούς» σε ορισμένες αγροτικές διαπολιτειακές οδούς. Η Διαπολιτειακή Οδός 8, η οποία διασχίζει αραιοκατοικημένες περιοχές της πολιτείας, αναμένεται να είναι το πρώτο πεδίο δοκιμών εάν το νομοσχέδιο προχωρήσει.

Οι αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 50.000 θα εξαιρούνται εντελώς και η αλλαγή θα ισχύει μόνο κατά τις ώρες της ημέρας. Μόλις δύσει ο ήλιος, θα εξακολουθεί να ισχύει ένα σταθερό όριο ταχύτητας 130χλμ./ώρα. Τα επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ημιφορτηγά, θα παραμένουν επίσης περιορισμένα στο προαναφερθέν όριο, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας ή την τοποθεσία.

Ωστόσο, προτού τοποθετηθεί οποιαδήποτε τέτοια πινακίδα ορίου ταχύτητας, θα χρειαστεί να εγκριθεί μια μεγάλη λίστα προϋποθέσεων. Τα επιλέξιμα τμήμητα θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα σχεδιασμού οδών υψηλής ταχύτητας, να προηγηθούν λεπτομερείς μελέτες κυκλοφορίας και να παρουσιάζουν ποσοστά ατυχημάτων κάτω από τον μέσο όρο της πολιτείας τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για ένα αυστηρά ελεγχόμενο πιλοτικό πρόγραμμα, όχι μια εν μία νυκτί αναθεώρηση των νόμων περί του ορίου ταχύτητας.

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου, συχνά αναφέρονται στη Μοντάνα (μια βορειοδυτική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών), η οποία πειραματίστηκε με την κατάργηση των ορίων ταχύτητας κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αγροτικούς αυτοκινητόδρομους τη δεκαετία του 1990. Οι μέσες ταχύτητες αυξήθηκαν μετά την άρση των ορίων, αλλά τα ποσοστά συγκρούσεων και θανάτων ανά διανυθέν χιλιόμετρο συνέχισαν να μειώνονται και παρέμειναν συγκρίσιμα με τις γειτονικές πολιτείες.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι οδηγοί προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους βάσει των συνθηκών. Ένας αυτοκινητόδρομος και ένας αγροτικός διαπολιτειακός δρόμος απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις και το παρόν νομοσχέδιο, γνωστό ως HB 2059, έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα.

