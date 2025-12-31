Εθιμοτυπική προσφορά δώρων σε τροχονόμους από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας - BINTEO & ΦΩΤΟ

Η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφερε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, δώρα σε τροχονόμους οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία ρύθμισης της κυκλοφορίας στο Σύνταγμα, καθώς και σε Πειραιά, Κηφισιά, Αιγάλεω και Γλυφάδα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραβρέθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, όπου προσέφερε συμβολικά δώρα σε αστυνομικούς, ανταλλάσοντας ευχές για το νέο έτος.

Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήριος Καλταμπάνης.

Στην Κηφισιά προσέφερε δώρα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο Ιωάννη Σκούρα και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Μπάρλα.

Παράλληλα, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Σωτήριος Κυπράκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχος Αριστείδης Λυμπεράτος, προσέφεραν δώρα σε τροχονόμο στον Πειραιά.

Στο Αιγάλεω προσέφεραν δώρα ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Ταξίαρχος Λυκούργος Μπιτσακάκης.

Τέλος, στη Γλυφάδα τα δώρα προσέφεραν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πλατιάς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Ιωάννης Γούσιας.

Παράλληλα με την προσφορά των δώρων, ευχαρίστησαν τους τροχονόμους για τη σημαντική συμβολή τους στον τομέα της οδικής ασφάλειας και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος.

Νωρίτερα το πρωί, παρουσία του κ. Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών, η μπάντα του Σώματος παιάνισε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, σε εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Υπουργός, απευθυνόμενος στο προσωπικό της μπάντας και τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει υγεία, δύναμη και περισσότερη ασφάλεια.