Εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέδρου της ΕΑΥ Πιερίας στις Υπηρεσίες της ΔΑ Πιερίας για ευχές πριν την έλευση του νέου έτους

Τις πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας Γεώργιος Φόλιος βρέθηκε κοντά στους συναδέλφους, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε όλες τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, υπήρξε μια σύντομη συνάντηση με τους συναδέλφους, ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά και προσφορά βασιλόπιτας.

Ευχαριστούμε θερμά τα Αρτοποιεία Μελετλίδη για την ευγενική τους προσφορά και τη στήριξη της όμορφης αυτής κίνησης.

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη.