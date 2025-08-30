Εθιμοτυπική επίσκεψη του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στην Κρήτη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθιμοτυπική επίσκεψη του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής τον Αύγουστο του 2025 στην Κρήτη, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και τον γενικό γραμματέα κ. Γεώργιο Παλάσαρη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του Ομίλου είχαν την τιμή να συναντηθούν με τους διευθυντές των αστυνομικών διευθύνσεων, τους διοικητές, και το προσωπικό, η επίσκεψη ήταν θερμή και συνοδεύτηκε από ανταλλαγή ευχών και συζητήσεις σχετικά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Αστυνομίας στο νησί. Παράλληλα, εκφράστηκε η στήριξη του Ομίλου στα τοπικά στελέχη και η διάθεση για περαιτέρω συνεργασία με στόχο το κοινό καλό της κοινωνίας, ενώ προσφέρθηκαν και μικρά συμβολικά δώρα ως ένδειξη εκτίμησης και φιλικής διάθεσης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συνάντηση με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη στον οποίο προσφέρθηκε αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά του και την αποτελεσματική ηγεσία του.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δείπνο τιμής προς τους αστυνομικούς, που παρατέθηκε από τον Όμιλο στον φιλόξενο πολυχώρο «Κούμος» στις Καλύβες Χανίων, προσφορά των ιδιοκτητών του χώρου, που είναι και μέλη του Ομίλου. Η μοναδική ατμόσφαιρα του χώρου συνέβαλε στην εξέχουσα επιτυχία της βραδιάς, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να ενισχύσουν το κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών της Αστυνομίας και των εκπροσώπων του Ομίλου.

Ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή και υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για συνεχή στήριξη και συνεργασία προς όφελος της κοινωνίας και της ασφάλειας.