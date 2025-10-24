Eθιμοτυπική επίσκεψη στη νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας, Α/Υ΄ κ. ΔΟΥΚΑΣ Αθανάσιος, η Επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Φλώρινας, Υ/Α΄ κα. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά, και η Αναπληρώτρια Επικεφαλής, Υ/Α΄ κα. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Μαρίνα, πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στη νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένης Δημητρίου», κα. ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ Παναγιώτα, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, απευθύνοντάς της θερμές ευχές για καλή και παραγωγική θητεία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, επισημάνθηκαν οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και οι βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας σε περιστατικά κοινής, κατά αρμοδιότητα, διαχείρισης (ψυχικά ασθενείς, θύματα σωματικών βλαβών ενδοοικογενειακής βίας, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών κ.λπ.), ενώ επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικής διάλεξης προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.