Εθιμοτυπική επίσκεψη εκπροσώπων Ελληνικών Αστυνομικών Ενώσεων του Εξωτερικού στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υποδέχθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπροσώπους Ελληνικών Αστυνομικών Ενώσεων του Εξωτερικού, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας κατόπιν πρόσκλησης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και συνοδεύονταν από τον Πρόεδρο της Ένωσης, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Γεώργιο Τζατζάκη, και τον Αντιπρόεδρο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Δημήτριο Αβανίδη.

Ειδικότερα, παρευρέθηκαν:

ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Ανδρέας Μαρκάκης της Αστυνομίας της Βικτώριας (Αυστραλία), Πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομικής Ένωσης της Βικτώριας,

ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Κωνσταντίνος Ματσαμάκης της Αστυνομίας της Βικτώριας (Αυστραλία), Ανώτερο μέλος της Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομικής Ένωσης της Βικτώριας,

ο Επιθεωρητής George Palmas της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων και Κυπρίων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου,

ο κ. John Pappas, μέλος της St. Paul’s Society της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (Η.Π.Α.).

Η επίσκεψη είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και παραγωγικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των ομογενειακών αστυνομικών ενώσεων ανά τον κόσμο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, με αμφίπλευρη διαβεβαίωση για τη συνέχιση και περαιτέρω διεύρυνση των επαφών και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διασύνδεση των Ελλήνων αστυνομικών σε διεθνές επίπεδο.