Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Κοζάνης - ΦΩΤΟ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA), διοργάνωσε σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, εθελοντική αιμοδοσία με στόχο τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από αίμα και παράγωγά του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκε λήψη δειγμάτων για πιθανούς δότες μυελού των οστών, με τη σημαντική συνδρομή της εθελοντικής ομάδας “ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ”, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο — την ελπίδα για ζωή.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους αστυνομικούς και πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, προσφέροντας μια ανάσα ζωής μέσα από την πράξη της αιμοδοσίας.

Μια φιάλη αίματος, μια ποσότητα αιμοπεταλίων ή ένα δείγμα μυελού των οστών μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον κ. Διοικητή του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία, καθώς και προς το προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας, για τον επαγγελματισμό, την ευγένεια και τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αγάπης και ανθρωπιάς.

Δώσε αίμα – Χάρισε ζωή!