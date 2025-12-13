Εθελοντική αιμοδοσία στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την Τρίτη 16-12-2025

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και από ώρα 10:00 έως 14:00, στον 6ο όροφο συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26) θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Η τράπεζα αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βοηθά καθημερινά συναδέλφους και συγγενικά τους πρόσωπα όταν παραστεί ανάγκη κάλυψης σε αίμα.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1005/16/1013162 από 25-5-2016 διαταγή κου Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. χορηγείται τετραήμερη (4ήμερη) ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που δίνουν αίμα προς χρήση των τραπεζών αίματος των συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Καλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας σώζουν ζωές.

Το αίμα δεν παράγεται

Μόνο χαρίζεται

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος