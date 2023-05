Εταιρία φτιάχνει μπύρα από… το βρώμικο νερό του ντους - Ακούγεται αηδιαστικό αλλά αποτελεί σύμβολο βιωσιμότητας

Σε έναν κόσμο όπου άπαντες αναζητούν καινοτόμες ιδέες. Μια τέτοια σκέφτηκε μια εταιρεία, η οποία παρασκευάζει την μπύρα της από… ανακυκλωμένο νερό ντους.

Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση όχι μόνο αναδεικνύει τη σημασία της εξοικονόμησης νερού, αλλά ταυτόχρονα δείχνει πώς μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή μπορούν να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Μετατρέποντας μια συνηθισμένη δραστηριότητα όπως το ντους σε πηγή για τη δημιουργία ενός δημοφιλούς ποτού, μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη διάσωση του περιβάλλοντος.

“It’s delicious” 🍻 “It's very refreshing!”

Thanks to @cbsmornings hosts @tonydokoupil, @nateburleson, @vladduthiersCBS, and @NancyChenNews for tasting #OneWater Brew live on the air. Nate even chugged it! The proof is in the taste!

Who wants to try Epic OneWater Brew next?! https://t.co/Tn3VVe0Nky

— Epic Cleantec (@EpicCleantec) May 26, 2023