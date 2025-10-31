Έσπασαν το ΑΤΜ με κλεμμένα οχήματα, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια!

Απόπειρα κλοπής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 5:00, στο Κιάτο, έξω από το κατάστημα LIDL.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr άγνωστοι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν ΑΤΜ της εταιρείας Euronet, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο φορτηγάκια, με τα οποία προσέκρουσαν επανειλημμένα στο ΑΤΜ προκειμένου να το αποκολλήσουν και να το μεταφέρουν.

Διαβάστε επίσης

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το αποσπάσουν και εγκατέλειψαν την προσπάθεια, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο οχήματα είχαν κλαπεί τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, ένα από την περιοχή του Κιάτου και το άλλο από το Βέλο.

Τα οχήματα εντοπίστηκαν στη συνέχεια και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.