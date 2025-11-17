Εσείς ξέρετε ποια είναι η διαφορά σε αυτές τις δύο πινακίδες;

Οι δύο μπλε πινακίδες μπορεί να μοιάζουν ίδιες, όμως υποχρεώνουν τον οδηγό να κινηθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο, αφού η καθεμία στέλνει εντελώς ξεχωριστό μήνυμα για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.

Σε κάθε μάθημα οδήγησης τονίζεται ότι η σωστή ανάγνωση των πινακίδων δεν είναι τυπική διαδικασία αλλά βασικό κομμάτι της ασφάλειας στον δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν τα χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος, αρκετοί οδηγοί ξεχνούν σήματα που δεν συναντούν συχνά και καταλήγουν να τα ερμηνεύουν λανθασμένα.

Διαβάστε επίσης

Με τα χρόνια, αρκετοί οδηγοί παύουν να αναγνωρίζουν σήματα που δεν βλέπουν συχνά, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται ακόμη και σε βασικές ενδείξεις της οδικής σήμανσης. Ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο πινακίδες που εξωτερικά μοιάζουν σχεδόν ίδιες, όμως η σημασία τους δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τους.

Αμφότερες είναι μπλε χρώματος και έχουν ως μεγάλο πρωταγωνιστή ένα βέλος, με τη μόνη διαφορά τους να εντοπίζεται στο σχήμα τους.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση το λευκό βέλος σε μπλε φόντο τοποθετείται σε ένα κυκλική μορφής σήμα﻿, ενώ στη δεύτερη το ίδιο λευκό βέλος και το ίδιο μπλε φόντο εμφανίζεται σε πινακίδα τετράγωνου σχήματος.

Το κυκλικό της σχήμα, τοποθετεί την πρώτη πινακίδα στην κατηγορία των ρυθμιστικών, εκείνων δηλαδή που επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων κυκλοφορίας.

Η Ρ-49, με το λευκό βέλος στο κέντρο της, υποδηλώνει την υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Η υποχρεωτικότητα φέρνει για όσους δεν συμμορφωθούν με αυτήν και την ανάλογη ποινή. Στην περίπτωση παραβίασης της πινακίδας Ρ-49 το πρόστιμο που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 μέρες (κατηγορία Ε1-Β).

Αναφορικά με την τετράγωνη πινακίδα, γνωστή με την κωδική ονομασία Π-23, από τη στιγμή που ανήκει στην κατηγορία των πληροφοριακών, τοποθετείται ώστε να ενημερώσει τους οδηγούς ότι πρόκειται για μονόδρομο.

Θεωρητικά, λοιπόν, δεν προκύπτει παραβίαση της συγκεκριμένης πινακίδας και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται κάποιο πρόστιμο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι η κίνηση σε μονόδρομο σε αντίθεση κατεύθυνση από αυτή που προβλέπεται τιμωρείται και μάλιστα αυστηρά.

www.carandmotor.gr