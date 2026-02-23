Ερώτηση Βουλευτών για τα επαναλαμβανόμενα μαζικά περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε δόκιμους της Ακαδημίας Πυροσβεστικής

Ερώτηση του ΚΚΕ για τα επαναλαμβανόμενα μαζικά περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε δόκιμους της Ακαδημίας Πυροσβεστικής στην Πτολεμαΐδα κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ, απευθυνόμενο προς τους υπουργούς Υγείας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας μάλιστα άμεσα μέτρα τόσο για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των δοκίμων και τη θεσμοθέτηση τακτικών και αυστηρών ελέγχων όσο για την ουσιαστική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό στο ΤΕΠ.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης που υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Νίκος Παπαναστάσης, Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Στολτίδης:

«Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έως και σήμερα (17-02-2026), δεκάδες δόκιμοι σπουδαστές της Ακαδημίας Πυροσβεστικής που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα προσήλθαν στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο", παρουσιάζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί τη δεύτερη φορά που εκδηλώνονται μαζικά κρούσματα στον συγκεκριμένο χώρο. Η επανάληψη του φαινομένου γεννά εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες υγιεινής, σίτισης, ύδρευσης και διαβίωσης των δοκίμων, καθώς και για την επάρκεια και συστηματικότητα των υγειονομικών ελέγχων που διενεργούνται.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι, παρά το προηγούμενο περιστατικό, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποκλειστεί η επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων. Η προστασία της υγείας των σπουδαστών αποτελεί ευθύνη της διοίκησης της Ακαδημίας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ενώ η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η διερεύνηση πιθανής τροφιμογενούς ή λοιμώδους αιτίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η διαχρονική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας καλείται να διαχειριστεί ξανά αυξημένο αριθμό περιστατικών, χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό και υποδομές.

Η υγεία και η ασφάλεια των δοκίμων πυροσβεστών, που προετοιμάζονται να υπηρετήσουν σε ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα ή με λογικές κόστους–οφέλους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

- Πόσα περιστατικά γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί από τις 13 Φεβρουαρίου έως σήμερα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας των σπουδαστών;

- Ποια ήταν τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν μετά το προηγούμενο αντίστοιχο περιστατικό και ποια μέτρα είχαν ληφθεί;

- Έχουν πραγματοποιηθεί νέοι υγειονομικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις σίτισης, ύδρευσης και διαβίωσης της Ακαδημίας; Ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

- Πώς ελέγχεται η τήρηση των υγειονομικών προδιαγραφών σίτισης;

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για:

- Τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των δοκίμων,

- Τη θεσμοθέτηση τακτικών και αυστηρών ελέγχων,

- Την ουσιαστική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό στο ΤΕΠ;».

