Ερώτηση Βουλευτών αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών για τη φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ερώτησης δύο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής:

Προς:

Την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Θέμα: Προσλήψεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – ανησυχίες για τον παραγκωνισμό των πιστοποιημένων αρχαιοφυλάκων και κινδύνους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σοβαρές ενστάσεις και ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την επιβεβαιωμένη πλέον πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην πρόσληψη 300 Ειδικών Φρουρών για την φύλαξη των Μουσείων.

Τη στιγμή που είναι επιβεβαιωμένο πως τα πραγματικά κενά σε μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό φύλαξης ανέρχονται σε χιλιάδες — με το Πανελλήνιο Σωματείο Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων να επισημαίνει ότι υπολογίζονται σε περίπου 3.000 οργανικές θέσεις που παραμένουν ακάλυπτες πανελλαδικά — το Υπουργείο Πολιτισμού, επιβεβαιώνει την πρόσληψη 300 Ειδικών Φρουρών, αναφέροντας ότι «θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μουσείων».

Την ίδια στιγμή, οι μόνιμες προσλήψεις αρχαιοφυλάκων περιορίζονται σε μόλις 31 θέσεις, αριθμό προδήλως ανεπαρκή για την εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ιδίως ενόψει αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και της κατακόρυφης αύξησης επισκεψιμότητας. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες για το εάν η Πολιτεία προχωρά σε μια de facto μεταβολή του μοντέλου φύλαξης, χωρίς τον απαραίτητο διάλογο και χωρίς τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά του.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων σε σχετική επιστολή υπενθυμίζει ότι το αντικείμενο της φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων απαιτεί:

πολυετή εξειδίκευση,

διετή θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση,

γνώση αρχαιολογικής νομοθεσίας,

δεξιότητες διαχείρισης επισκεπτών, τουριστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών κρίσεων, δεξιότητες που δεν δύνανται να καλυφθούν με ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις

Επιπλέον, το Σωματείο θέτει σοβαρά ερωτήματα για το αν εξετάστηκε η δυνατότητα αναβάθμισης της εκπαίδευσης των ήδη υπηρετούντων αρχαιοφυλάκων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση πτυχών αστυνομικής φύσης, αντί της εισαγωγής νέου προσωπικού που δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στο αντικείμενο της πολιτιστικής διαχείρισης.

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εξηγεί ποια θα είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ειδικών φρουρών και αρχαιοφυλάκων,

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποια εκπαίδευση θα λάβουν οι ειδικοί φρουροί σε σχέση με το εξειδικευμένο αντικείμενο της προστασίας αρχαιοτήτων,

Δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται ότι το νέο προσωπικό δεν θα υποκαταστήσει το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου.

Δεδομένου ότι με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου εγείρονται κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας για τη φύλαξη των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που αποτελούν τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιο είναι το πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την τοποθέτηση 300 Ειδικών Φρουρών στη φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων; Γιατί δεν προτάσσεται η ενίσχυση του πιστοποιημένου και εξειδικευμένου προσωπικού φύλαξης, δεδομένου ότι τα κενά υπολογίζονται σε περίπου 3.000 θέσεις; Πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αλληλοεπικάλυψη ή σύγχυση αρμοδιοτήτων με τους αρχαιοφύλακες; Πώς θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσωπικού για υπηρεσία σε περιβάλλον που απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις; Ποια ακριβώς εκπαίδευση προβλέπεται να λάβουν οι Ειδικοί Φρουροί, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης και ποια τα αντικείμενα πιστοποίησης; Έχει αξιολογηθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας πολιτιστικών αγαθών λόγω της εισαγωγής προσωπικού χωρίς σχετική εξειδίκευση; Εξετάστηκε η δυνατότητα αναβάθμισης της εκπαίδευσης των αρχαιοφυλάκων, ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες ασφάλειας, χωρίς την εκτεταμένη εισαγωγή νέου προσωπικού; Ποιος είναι ο λόγος που το Υπουργείο ενέκρινε μόλις 31 θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμό πλήρως ασύμβατο με τις πραγματικές ανάγκες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιώτα (Νάγια) Γρηγοράκου

Γιώργος Μουλκιώτης